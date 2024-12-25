Жителя Марьяновки, который сбил женщину и ребёнка, хотят отправить в СИЗО

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девочка и серьёзно пострадала её мама, возбуждено уголовное дело. Следователи готовят обращение в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба СК по Омской области.
Напомним, авария произошла 24 декабря в райцентре Марьяновка Омской области. Виновник аварии с места происшествия скрылся.
В 9 часов утра 27-летний водитель в состоянии опьянения сбил маму с ребёнком на санках. Девочка 2023 года рождения от полученных травм скончалась. Её мама в тяжёлом состоянии находится в больнице.
Водитель с места аварии скрылся. Но его быстро задержали. Алкотестер показал 0,921 мг/л. На допросе у следователя он признал вину. Ему предъявлено обвинение. Срок по статье, которую ему вменяют, — от 5 до 12 лет лишения свободы.
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