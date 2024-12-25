Жителя Марьяновки, который сбил женщину и ребёнка, хотят отправить в СИЗО

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девочка и серьёзно пострадала её мама, возбуждено уголовное дело. Следователи готовят обращение в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба СК по Омской области.