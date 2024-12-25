На трассе Пермь — Березники иномарка насмерть сбила мужчину

Водитель иномарки насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу на трассе Пермь — Березники, сообщает госавтоинспекция Березниковского городского округа.
Смертельное ДТП произошло 24 декабря около 18:40. По данным правоохранителей, автомобиль «Хендай», за рулём которого находился мужчина 1877 года рождения, сбил пешехода 1981 года рождения на 147-м километре трассы.
«По предварительной информации, последний переходил проезжую часть в неустановленном месте, на одежде мужчины отсутствовали световозвращающие элементы», — уточнили в госавтоинспекции.
Пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм. Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства смертельной аварии.