В Пермском крае уборщица похитила 40 тысяч из кошелька подростка в автобусе

Уборщица похитила 40 тысяч рублей из кошелька подростка в автобусе в Прикамье, сообщает Пермский краевой суд.
Случай произошёл в рейсовом автобусе, который следовал из Кына в Пермь. Подросток ехал из посёлка в краевую столицу и вышел на станции «Молодёжная», забыв в салоне кошелёк — в нём была банковская карта и около 70 тысяч рублей. На конечной остановке в автобус зашла уборщица, чтобы навести порядок в салоне. Она нашла забытый кошелёк подростка и достала из него 40 тысяч рублей. Кошелёк с оставшимся содержимым женщина передала кассиру пригородных касс.
Позже то, что женщина похитила большую часть суммы из кошелька, вскрылось. Дело дошло до суда, который квалифицировал действия уборщицы как хищение.
«Дзержинский районный суд г. Перми назначил осужденной наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. При назначении наказания суд учел не только признание вины и состояние здоровья, но и возмещение вреда, а также семейное и материальное положение женщины», — рассказали в Пермском краевом суде.