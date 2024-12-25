В Пермском крае уборщица похитила 40 тысяч из кошелька подростка в автобусе

Случай произошёл в рейсовом автобусе, который следовал из Кына в Пермь. Подросток ехал из посёлка в краевую столицу и вышел на станции «Молодёжная», забыв в салоне кошелёк — в нём была банковская карта и около 70 тысяч рублей. На конечной остановке в автобус зашла уборщица, чтобы навести порядок в салоне. Она нашла забытый кошелёк подростка и достала из него 40 тысяч рублей. Кошелёк с оставшимся содержимым женщина передала кассиру пригородных касс.