На экс-директора «Гормоста» завели уголовное дело в Новосибирске

Как выяснилось в ходе расследования, подрядчик сорвал сроки выполнения работ и задолжал муниципалитету более 400 миллионов рублей за авансированные, но не выполненные работы по ремонту моста. Такие действия повлекли тяжкие последствия в виде переноса сроков завершения ремонта моста и причинения крупного имущественного ущерба муниципальному бюджету.