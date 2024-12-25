На экс-директора «Гормоста» завели уголовное дело в Новосибирске

После прокурорской проверки в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения (МКУ) «Гормост» возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что экс-руководитель, действуя в обход закона, заключил контракт на ремонт Октябрьского моста, что привело к срыву сроков и многомиллионному ущербу для городского бюджета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В период с апреля 2022 по август 2024 года бывший директор «Гормоста» нарушил законодательство о конкуренции и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он превысил свои должностные полномочия, заключив контракт на ремонт Октябрьского моста с коммерческой организацией без проведения конкурсных процедур.
Как выяснилось в ходе расследования, подрядчик сорвал сроки выполнения работ и задолжал муниципалитету более 400 миллионов рублей за авансированные, но не выполненные работы по ремонту моста. Такие действия повлекли тяжкие последствия в виде переноса сроков завершения ремонта моста и причинения крупного имущественного ущерба муниципальному бюджету.
Постановление о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было вынесено первым заместителем прокурора Новосибирской области. Преступление было выявлено при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Новосибирской области.
«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Новосибирской области», — подчеркнули в надзорном ведомстве.