Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Логвиненко: «На теплосети котельной РК-3 по проспекту Королева завершены ремонтно-восстановительные работы»

Теплоснабжение жилых домов восстанавливается.

Ремонтно-восстановительные работы на теплосети на территории котельной РК-3 по пр. Королева завершены. Аварийный участок трубопровода заменили на новый. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

— Началось заполнение системы, будут запускаться котлы с последующим подключением потребителей. На восстановление параметров теплоснабжения до нормативных величин в жилых домах может уйти несколько часов, — отметил градоначальник.

Перед коммунальщиками поставлена задача сделать это как можно быстрее. Управляющие компании и ТСЖ предупреждены о завершении ремонтных работ, сантехники готовы провести регулировку отопления на внутридомовых системах на случай завоздушенности.

ЖКХ