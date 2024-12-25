Алексей Логвиненко: «На теплосети котельной РК-3 по проспекту Королева завершены ремонтно-восстановительные работы»

Ремонтно-восстановительные работы на теплосети на территории котельной РК-3 по пр. Королева завершены. Аварийный участок трубопровода заменили на новый. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Началось заполнение системы, будут запускаться котлы с последующим подключением потребителей. На восстановление параметров теплоснабжения до нормативных величин в жилых домах может уйти несколько часов, — отметил градоначальник.
Перед коммунальщиками поставлена задача сделать это как можно быстрее. Управляющие компании и ТСЖ предупреждены о завершении ремонтных работ, сантехники готовы провести регулировку отопления на внутридомовых системах на случай завоздушенности.