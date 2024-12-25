Сотрудники МЧС спасли пропавшего в Хабаровске мужчину

Пассажир и двое членов экипажа самолета рассказали «Известиям», что в момент приземления из-за сильного тумана не было видно, куда садится самолет. Также отказали приборы и приходилось ориентироваться по предкрылкам. По словам мужчин, у них были с собой небольшие запасы пищи, которые помогли им продержаться более двух суток. Они также старались не покидать воздушное судно из-за снега и ветра, а для сна выкопали яму под крылом самолета.