Сотрудники МЧС спасли пропавшего в Хабаровске мужчину

«Мы приехали в район стадиона имени Ленина, от колеса обозрения пошли к острову напротив. Там в ходе обследования местности обнаружили человека. Он лежал на боку, снег под ним растаял. Мужчина был живой, но идти уже не мог, очень замерз», — рассказал спасатель 1-го класса ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Фай.
Сотрудники МЧС укутали пострадавшего, затем положили его на носилки и совместно с волонтерами регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям вынесли к бригаде скорой помощи.
О том, что в краевом центре в районе набережной Амура пропал 41-летний мужчина, сообщила мать потерпевшего. Она рассказала, что хабаровчанин ушел гулять утром, а потом позвонил и сказал, что потерялся. После этого его телефон оказался вне зоны доступа, связаться с ним больше не получилось. У мужчины имелись нарушения здоровья. Самостоятельные поиски родственников оказались безуспешными.
Сначала к поисковым операциям приступила группа от городского поискового-спасательного отряда, позднее к ней присоединились сотрудники МЧС.
Ранее, 22 декабря, «Известия» опубликовали кадры спасения экипажа самолета Ан-2 на Камчатке. В поисковой и спасательной операциях отличились пилоты Камчатского авиационного предприятия, спасатели Камчатской региональной поисково-спасательной базы (зона авиационно-космического поиска и спасания Росавиации).
Пассажир и двое членов экипажа самолета рассказали «Известиям», что в момент приземления из-за сильного тумана не было видно, куда садится самолет. Также отказали приборы и приходилось ориентироваться по предкрылкам. По словам мужчин, у них были с собой небольшие запасы пищи, которые помогли им продержаться более двух суток. Они также старались не покидать воздушное судно из-за снега и ветра, а для сна выкопали яму под крылом самолета.
О пропаже самолета Ан-2 стало известно 19 декабря. Тогда же на Камчатке началась доследственная проверка по факту авиационного происшествия. В управлении СК РФ по региону уточнили, что на борту самолета помимо трех человек находилось 800 кг коммерческого груза. Позднее с самолета поступил сигнал об аварийной посадке, и к предполагаемому месту ее совершения отправилась наземная группировка спасателей.