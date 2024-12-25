В Омской области поезд насмерть сбил пожилую женщину

В Омской области произошёл трагический случай на железной дороге, в результате которого погибла 88-летняя женщина. Инцидент произошёл накануне вечером на перегоне между станциями Осолодино и Карасук-3.
В дежурную часть Омского ЛУ МВД России поступило сообщение о травмировании человека на железной дороге. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские выяснили, что пожилая местная жительница двигалась вдоль железнодорожного полотна, когда к ней приближался грузовой поезд. Машинист, заметив женщину, подал звуковой сигнал и попытался экстренно остановить состав, но, к сожалению, трагедии избежать не удалось. Женщина скончалась от полученных травм до приезда бригады скорой помощи.
Транспортная полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, которые представляют собой зоны повышенной опасности.