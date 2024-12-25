В Омской области поезд насмерть сбил пожилую женщину

В дежурную часть Омского ЛУ МВД России поступило сообщение о травмировании человека на железной дороге. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские выяснили, что пожилая местная жительница двигалась вдоль железнодорожного полотна, когда к ней приближался грузовой поезд. Машинист, заметив женщину, подал звуковой сигнал и попытался экстренно остановить состав, но, к сожалению, трагедии избежать не удалось. Женщина скончалась от полученных травм до приезда бригады скорой помощи.