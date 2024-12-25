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В Омске прокуратура направила в суд дело о попытке сбыта 1 кг наркотиков

4 подельников организовали интернет-магазин по продаже наркотических веществ.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении четырех омичей, которые пытались организовать интернет-магазин по продаже наркотических веществ.

Задержанные привлекли в качестве курьеров двух знакомых и арендовали квартиру для хранения и упаковки наркотиков. Как выяснило следствие, молодые люди заранее распределили между собой роли: диспетчера магазина и оптового курьера-закладчика.

В ходе задержания на квартире были обнаружены наркотики (около 1 кг), включая мефедрон, марихуану и МДМА. Также изъяты марки, пропитанные ЛСД.

Обвиняемые легализовали полученные 3,7 млн рублей путем обмена криптовалюты на рубли. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.