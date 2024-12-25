ГАИ Владивостока оштрафовало пенсионерку, которую сбил автобус на остановке

42-летний водитель управлял автобусом марки Zhong Tong на маршруте № 54А. Он выезжал с площади в сторону Светланской, а женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автобуса — шла со стороны трамвайных путей на посадочную платформу. Женщина госпитализирована с травмой головы и оштрафована на тысячу рублей за нарушение ПДД, спровоцировавшее помехи в движении транспорта (часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ). Она пренебрегла пунктом Правил 4.3: