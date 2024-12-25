ГАИ Владивостока оштрафовало пенсионерку, которую сбил автобус на остановке

42-летний водитель управлял автобусом марки Zhong Tong на маршруте № 54А. Он выезжал с площади в сторону Светланской, а женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автобуса — шла со стороны трамвайных путей на посадочную платформу. Женщина госпитализирована с травмой головы и оштрафована на тысячу рублей за нарушение ПДД, спровоцировавшее помехи в движении транспорта (часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ). Она пренебрегла пунктом Правил 4.3:
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, подземным или надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
В отношении водителя начато административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения с причинением нетяжкого вреда здоровью потерпевшего». Степень урона здоровью пенсионерки устанавливается, выясняются прочие обстоятельства аварии. Максимальная санкция, которая грозит шофёру, — лишение водительских прав на полтора года (минус одна штатная единица при сложившемся дефиците кадров в транспортных компаниях).
О водителе известно, что его стаж составляет четыре года, в этом году к ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался.
Примечательно, что пешеходных переходов между посадочными платформами на остановке «Луговая» нет, поэтому попасть на дорогу, неукоснительно соблюдая п. 4.3 ПДД РФ, пешеходы возможности не имеют. На другой стороне площади (со стороны Новоивановской, 3) тоже нет разметки, позволяющей пешеходам легально попасть на посадочную платформу.
На неблагоустроенные остановки общественного транспорта пассажиры жалуются в telegram-чат городской администрации постоянно. Где-то нет остановочных павильонов (улицы Борисенко и Жигура), а где-то павильоны разрушаются ветром, хотя должны от него защищать (многие остановки бухты Тихой). На некоторых остановках нет даже лавочек (например, на конечной остановке маршрута № 68 «ТЦ Приморье»).