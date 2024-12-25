Уфимский терапевт Мамина перечислила признаки хронического недосыпа

Хронический недосып — это постоянная нехватка сна или его плохое качество, которые длятся уже долго. По словам уфимского терапевта Арины Маминой, на такое состояние может указывать пять признаков:
— Трудности с засыпанием каждый вечер.
— Постоянное чувство усталости и желание поспать в течение дня.
— Частые ночные пробуждения без очевидной причины.
— Повышенная раздражительность, перепады настроения, ухудшение памяти и концентрации.
— Регулярные головные боли и частые простуды.
Причинами появление хронического недосыпа, по словам медика, могут стать чрезмерное употребление кофеина, длительное использование гаджетов перед сном, неудобная кровать, а также шум и яркий свет в спальне. Неблагоприятно влияют на сон и невстроенный режим дня, и тревожное состояние.
В беседе с UfacityNews.ru Мамина отметила, что причинами хронического недосыпа могут быть и серьезные проблемы со здоровьем: апноэ, расстройства щитовидной железы, бессонница.
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