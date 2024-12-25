Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский терапевт Мамина перечислила признаки хронического недосыпа

Уфимский врач рассказала, как распознать хронический недосып.

Источник: Комсомольская правда

Хронический недосып — это постоянная нехватка сна или его плохое качество, которые длятся уже долго. По словам уфимского терапевта Арины Маминой, на такое состояние может указывать пять признаков:

— Трудности с засыпанием каждый вечер.

— Постоянное чувство усталости и желание поспать в течение дня.

— Частые ночные пробуждения без очевидной причины.

— Повышенная раздражительность, перепады настроения, ухудшение памяти и концентрации.

— Регулярные головные боли и частые простуды.

Причинами появление хронического недосыпа, по словам медика, могут стать чрезмерное употребление кофеина, длительное использование гаджетов перед сном, неудобная кровать, а также шум и яркий свет в спальне. Неблагоприятно влияют на сон и невстроенный режим дня, и тревожное состояние.

В беседе с UfacityNews.ru Мамина отметила, что причинами хронического недосыпа могут быть и серьезные проблемы со здоровьем: апноэ, расстройства щитовидной железы, бессонница.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.