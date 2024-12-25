Хабаровчанин отправил 2,1 миллиона рублей в «безопасное место»

Полиция напоминает, что любые звонки с требованиями перевести деньги или передать персональные данные должны вызывать настороженность. Будьте внимательны: ни один сотрудник банка, страховой компании или госорганов не просит перевести деньги или продиктовать коды из СМС. Если у вас возникли сомнения, позвоните на горячую линию банка или обратитесь в полицию.