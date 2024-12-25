Хабаровчанин отправил 2,1 миллиона рублей в «безопасное место»

В полицию Хабаровска обратился 59-летний житель Индустриального района Хабаровска, ставший жертвой сложной схемы обмана, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Мужчина рассказал, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником страховой компании. Незнакомец сообщил, что на имя заявителя оформлен новый полис, который можно получить в ближайшей поликлинике. Но для этого нужно подтвердить доставку, назвав код из СМС.
Не подозревая подвоха, мужчина продиктовал полученный код. С этого момента его начали атаковать другие злоумышленники. Они звонили от имени портала госуслуг и банка, пугая потерей данных, блокировкой аккаунта и переводами средств за границу.
Чтобы «спасти» свои деньги, мужчину убедили оформить кредит на сумму 2,1 миллиона рублей и перевести все средства на так называемый безопасный счет. Только позже он понял, что счета не существует.
«Возбуждено уголовное дело уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество в особо крупном размере”)», — прокомментировал заместитель начальника управления МВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.
Полиция напоминает, что любые звонки с требованиями перевести деньги или передать персональные данные должны вызывать настороженность. Будьте внимательны: ни один сотрудник банка, страховой компании или госорганов не просит перевести деньги или продиктовать коды из СМС. Если у вас возникли сомнения, позвоните на горячую линию банка или обратитесь в полицию.
Сейчас полиция работает над установлением лиц, причастных к совершению преступления.