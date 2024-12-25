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В Приморье разыскивают пострадавшего в ДТП тигра

Амурский тигр угодил под колеса автомобиля у села Барабаш и скрылся в лесу.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Амурский тигр угодил под колеса автомобиля неподалеку от села Барабаш. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в администрации национального парка Приморья «Земля леопарда».

После ДТП животное скрылось в лесу. В настоящее время его разыскивают сотрудники охотнадзора и специалисты нацпарка с помощью квадрокоптера.

Сообщается, что авария произошла в темное время суток. Водитель скорость не превышал, увидев выпрыгнувшего на дорогу тигра, резко затормозил. К сожалению, это не помогло избежать столкновения. Тигр после удара убежал в лес.

Водитель сообщил о случившемся в соответствующие службы. Специалисты сразу начали поисковую операцию. Полученные тигром травмы угрожают его жизни. Чтобы ускорить поиски, специалисты запустили квадрокоптер — ищут тигра с воздуха. Снега нет, поэтому по следам обнаружить местоположение раненого хищника невозможно.

В администрации национального парка автомобилистов призывают быть особенно бдительными, тем более в темное время суток, при движении по трассам около территорий обитания редких животных. Снижайте скорость.

флора и фауна