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Свердловские спецслужбы предупредили о фейке про «украинскую пиротехнику»

В антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали о фейке, который в преддверии новогодних праздников стал активно появляться в интернете. Как сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал», в мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором некий мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили пиротехнику, которая содержит опасные вещества.

Утверждается, что ее якобы будут продавать на всех рынках РФ.

Свердловские спецслужбы установили, что эта информация является недостоверной. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС России совместно с полицейскими проводят рейды по местам продажи пиротехники на Среднем Урале.

«Основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации», — пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Махнев.

Напомним, ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил обеспечить безопасность уральцев в новогодние праздники.

МЧС