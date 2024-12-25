Свердловские спецслужбы предупредили о фейке про «украинскую пиротехнику»

Утверждается, что ее якобы будут продавать на всех рынках РФ.
Свердловские спецслужбы установили, что эта информация является недостоверной. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС России совместно с полицейскими проводят рейды по местам продажи пиротехники на Среднем Урале.
«Основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации», — пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Махнев.
Напомним, ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил обеспечить безопасность уральцев в новогодние праздники.