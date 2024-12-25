Свердловские спецслужбы предупредили о фейке про «украинскую пиротехнику»

В антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали о фейке, который в преддверии новогодних праздников стал активно появляться в интернете. Как сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал», в мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором некий мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили пиротехнику, которая содержит опасные вещества.