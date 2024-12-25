В Самарской области экс-начальник СББЖ осужден за мошенничество и подлог

В период времени с июня 2017 года по февраль 2022 года, подсудимый занимавший тогда должность начальника станции по борьбе с болезнями животных, фиктивно трудоустроил в организацию двух своих знакомых и присваивал их заработную плату, а также премиальные выплаты. Всего начальник СББЖ незаконно присвоил 850 000 рублей.