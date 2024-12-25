В Самарской области экс-начальник СББЖ осужден за мошенничество и подлог

Суд вынес решение по уголовному делу главы сельского поселения Украинка Большечерниговского района, ранее занимавшего должность начальника станции по борьбе с болезнями животных государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самарское ветеринарное объединение».
В период времени с июня 2017 года по февраль 2022 года, подсудимый занимавший тогда должность начальника станции по борьбе с болезнями животных, фиктивно трудоустроил в организацию двух своих знакомых и присваивал их заработную плату, а также премиальные выплаты. Всего начальник СББЖ незаконно присвоил 850 000 рублей.
Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к четырём годам лишения свободы условно со штрафом 50 000. Также осужденному запрещено два года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления. По иску прокурора с осужденного взыщут причиненный ущерб.
После вступления приговора в законную силу представительным органом местного самоуправления будет решен вопрос о смещении главы поселения с занимаемой должности, сообщили в прокуратуре Самарской области.