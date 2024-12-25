Приготовление оливье в Уфе оказалось самым дешевым в России

На приготовление одной порции традиционного новогоднего салата «Оливье» у жителей Уфы уйдет чуть более 41 рубля. К такому выводу пришли аналитики «Едадил». По этому показателю столица Башкирии оказалась в топ-5 городов, в которых оливье самое дешевое в России.