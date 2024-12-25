Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приготовление оливье в Уфе оказалось самым дешевым в России

Уфимский оливье оказался одним из самых дешёвых в России.

Источник: Комсомольская правда

На приготовление одной порции традиционного новогоднего салата «Оливье» у жителей Уфы уйдет чуть более 41 рубля. К такому выводу пришли аналитики «Едадил». По этому показателю столица Башкирии оказалась в топ-5 городов, в которых оливье самое дешевое в России.

Меньше всего потратят на покупку продуктов жители Омска. Там одна порция обойдется в 39,89 рублей.

Самый дорогой салат отмечен в Челябинске — 49,5 рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.