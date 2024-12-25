СКР проверит школьников в Екатеринбурге, которые избивали детей

В ряде изданий появились публикации об инциденте в одной из гимназий города, где несовершеннолетний якобы был избит другим школьником. Также сообщалось о похожем случае за пределами учебного заведения. Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства происшествия и дадут им правовую оценку.
Ранее местный житель прислал порталу Е1 два видео, где школьники нападают на двух детей, при этом одним из пострадавших был его сын — его избили и заставили извиняться на камеру. В больнице мальчику сняли побои, его отец обратился в полицию. Вторым избитым мальчиком был друг ребенка. По словам отца, обидчик учится в пятом классе екатеринбургской гимназии.
Напомним, Свердловский областной суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего товарища, отправив его на два года в воспитательную колонию. Одежда младшего ребенка была залита бензином во время поездки на питбайке, один подросток достал зажигалку и чиркнул ей возле друга.