СКР проверит школьников в Екатеринбурге, которые избивали детей

Ранее местный житель прислал порталу Е1 два видео, где школьники нападают на двух детей, при этом одним из пострадавших был его сын — его избили и заставили извиняться на камеру. В больнице мальчику сняли побои, его отец обратился в полицию. Вторым избитым мальчиком был друг ребенка. По словам отца, обидчик учится в пятом классе екатеринбургской гимназии.