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Крупная партия наркотиков обнаружена в Солнечном

Житель поселка Горин незаконно хранил более 500 граммов наркотического вещества.

Источник: AmurMedia

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Солнечному району обнаружили и изъяли на придомовом участке жителя поселка Горин более 500 граммов марихуаны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю. Ранее не судимый 46-летний подозреваемый пояснил, что в осеннее время в лесном массиве вдоль реки Горин он обнаружил кусты дикорастущей конопли. Злоумышленник собрал растения и в домашних условиях самостоятельно изготовил и хранил наркотическое вещество для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.