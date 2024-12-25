Крупная партия наркотиков обнаружена в Солнечном

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Солнечному району обнаружили и изъяли на придомовом участке жителя поселка Горин более 500 граммов марихуаны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю. Ранее не судимый 46-летний подозреваемый пояснил, что в осеннее время в лесном массиве вдоль реки Горин он обнаружил кусты дикорастущей конопли. Злоумышленник собрал растения и в домашних условиях самостоятельно изготовил и хранил наркотическое вещество для собственного употребления.