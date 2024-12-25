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38-летний мужчина ушёл из больницы в Пермском крае и бесследно пропал

Он всё ещё нуждается в медицинской помощи.

Источник: Соцсети

Мужчина в возрасте 38 лет бесследно пропал в Пермском крае после ухода из больницы, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Происшествие случилось 24 декабря в посёлке Марковском. Волонтёры поисковых организаций опубликовали в социальных сетях сообщение о пропаже Дениса Бахтуразова, который ушёл из одного из медучреждений. В последний раз его видели 24 декабря в Чайковском муниципальном округе. С того момента местонахождение остаётся неизвестным. Отмечается, что пропавший прикамец всё ещё нуждается в медицинской помощи.

Согласно ориентировке, на вид Денису около 40 лет. У мужчины среднее телосложение, тёмно-русые волосы, чёрные усы и карие глаза. В день своего исчезновения он был одет в светло-коричневую куртку, чёрную шапку, а также штаны и ботинки чёрного цвета.

«Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8 922 345−67−02 или 112», — заключили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что поиски пропавшего в конце октября пермяка были завершены спустя два месяца после его исчезновения. 56-летний мужчина вышел из дома в Верхней Курье и исчез. Его обнаружили только спустя несколько недель.