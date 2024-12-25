38-летний мужчина ушёл из больницы в Пермском крае и бесследно пропал

Происшествие случилось 24 декабря в посёлке Марковском. Волонтёры поисковых организаций опубликовали в социальных сетях сообщение о пропаже Дениса Бахтуразова, который ушёл из одного из медучреждений. В последний раз его видели 24 декабря в Чайковском муниципальном округе. С того момента местонахождение остаётся неизвестным. Отмечается, что пропавший прикамец всё ещё нуждается в медицинской помощи.