Инцидент произошел во дворе дома по улице Кувыкина, где в снежной массе застряли сразу четыре автомобиля. Один из мужчин выталкивал машину, но в итоге получил травматическую ампутацию пальца. Пострадавшего доставили в больницу на карете скорой помощи, где врачи оказали всю необходимую помощь и отпустили для амбулаторного лечения.
Уфимец лишился пальца во время попытки вытолкать машину из заноса
Сегодня, 24 декабря, в столице Башкирии мужчина получил серьезную травму, пытаясь вызволить автомобиль из снежного заноса.