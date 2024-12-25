Уфимец лишился пальца во время попытки вытолкать машину из заноса

Инцидент произошел во дворе дома по улице Кувыкина, где в снежной массе застряли сразу четыре автомобиля. Один из мужчин выталкивал машину, но в итоге получил травматическую ампутацию пальца. Пострадавшего доставили в больницу на карете скорой помощи, где врачи оказали всю необходимую помощь и отпустили для амбулаторного лечения.