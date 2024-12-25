На Украине после взрывов на востоке ввели превентивные отключения света

До этого взрывы прогремели в Харькове и Днепре. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о баллистической опасности и сообщил, что город находится под «массированным обстрелом». По данным «Страна.ua», в Салтовском районе на востоке Харькова возник пожар. Терехов заявил, что в этом районе трое пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что пожары возникли в нескольких районах Харькова.