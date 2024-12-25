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В Алматы убили чемпиона мира по тайскому боксу

АСТАНА, 25 дек — Sputnik. В Алматы убили 20-летнего чемпиона мира по тайскому боксу.

Источник: Телеграм-канал "За нами уже выехали"

О том, что погиб спортсмен Али Серик, сообщил телеграм-канал «За нами уже выехали».

В целом, информацию об убийстве молодого человека в Алматы подтвердили в департаменте полиции, подозреваемый уже задержан.

«По факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан “по горячим следам” и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются».

сообщили в полиции.

Али Серик — профессиональный боец-кикбоксер, выступавший в известной сингапурской организации ONE Championship. Он представлял команду Titan Fight Club (Алматы).

В 2022 году, в возрасте 17 лет, он стал самым молодым чемпионом мира по муай-тай среди взрослых (класса А) на чемпионате, который проходил в Малайзии.

В 2023-м он дебютировал на турнире ONE Friday Fights 16 в Бангкоке на профессиональном уровне по правилам К-1 (кикбоксинга).