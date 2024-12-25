В Башкирии мужчина на глазах ребенка отпинал чужую собаку и помочился в подъезде

Отец с ребенком поднялись к себе на этаж и заметили лежащую у дверей собаку Герду: животное порой отдыхает в общем коридоре. Мужчине не понравилось, что собака оказалась у них на пути и он попытался ее отпинать, когда у него это не получилось, он побежал за санками, но к этому времени Герду в квартиру запустили хозяева, которые услышали ее лай.