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В Башкирии мужчина на глазах ребенка отпинал чужую собаку и помочился в подъезде

В Стерлитамаке отец при ребёнке пытался отпинать соседскую собаку и пометил их дверь.
Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке молодой мужчина едва санками не ударил собаку. Все произошло в одном из подъездов жилого многоквартирного дома.

Отец с ребенком поднялись к себе на этаж и заметили лежащую у дверей собаку Герду: животное порой отдыхает в общем коридоре. Мужчине не понравилось, что собака оказалась у них на пути и он попытался ее отпинать, когда у него это не получилось, он побежал за санками, но к этому времени Герду в квартиру запустили хозяева, которые услышали ее лай.

Взбешенные на соседей мужчина решил им отомстить и помочился на их дверь. За всем этим наблюдал его ребенок.

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