В Новосибирске соседи устроили драку из-за громкой музыки

В Новосибирске между соседями, проживающими в коттеджном поселке «Красная горка», вспыхнула драка. Об этом КП-Новосибирск рассказали участники конфликта. Предположительно, он возник из-за слишком громкой музыки.
Решить мирно его не удалось, сибиряки столкнулись в потасовке, в которой участвовала несовершеннолетняя.
В полиции КП-Новосибирск прокомментировали, что обе стороны обратились с заявлениями. Правоохранители проводят проверку.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что массовая драка произошла рядом с баром в Новосибирске. Шесть мужчин избивали двоих.