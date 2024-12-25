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В Новосибирске соседи устроили драку из-за громкой музыки

Обе стороны обратились в полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске между соседями, проживающими в коттеджном поселке «Красная горка», вспыхнула драка. Об этом КП-Новосибирск рассказали участники конфликта. Предположительно, он возник из-за слишком громкой музыки.

Решить мирно его не удалось, сибиряки столкнулись в потасовке, в которой участвовала несовершеннолетняя.

В полиции КП-Новосибирск прокомментировали, что обе стороны обратились с заявлениями. Правоохранители проводят проверку.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что массовая драка произошла рядом с баром в Новосибирске. Шесть мужчин избивали двоих.