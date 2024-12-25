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Житель Пермского края выпал из трактора и погиб, попав под его гусеницу

Пассажиры транспорта ехали в его кабине и на капоте.

Источник: Reuters

Житель Пермского края выпал из трактора и скончался, попав под гусеницу транспорта, сообщает прокуратура региона.

Смертельное происшествие случилось в Очёрском округе летом 2024 года. В августе водитель трактора ТДТ-55 взял на борт трёх пассажиров, которых он разместил в кабине и на капоте транспорта.

Один из пассажиров не смог удержаться во время поездки и упал на землю. В этот момент он оказался под гусеницей трактора, которая придавила пострадавшего. Пассажир скончался на месте. Уточняется, что причиной падения стало несоблюдение мер безопасности.

После гибели человека в отношении водителя транспорта было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Рассмотрение дела прошло в Очёрском районном суде.

Изучив собранные материалы, инстанция признала мужчину виновным и назначила ему один год и десять месяцев исправительных работ. Из дохода водителя в пользу государства удержат 10% зарплаты.

несчастный случай