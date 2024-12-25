В Подмосковье предотвратили теракт спецслужб Украины против главы предприятия ОПК

«Предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», — сказали в ЦОС.
«В результате проведенных мероприятий задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва, — рассказали в ФСБ. — Деятельность злоумышленников координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у них средствах связи».
Как отметили в ЦОС, задержанные до этого помогали телефонным мошенникам с Украины. «Ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (так называемых сим-боксов), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание», — рассказали в ФСБ.
«В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — подчеркнули в ЦОС. В отношении них следователем ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).