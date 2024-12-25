В Пермском крае водителю грузовика ампутировали ногу после ДТП

Краевая госинспекция труда приступила к расследованию несчастного случая после ДТП в Горнозаводском округе. В массовой аварии с тремя грузовиками погиб один из водителей, другой получил тяжелые травмы. Ему ампутировали ногу.
Извещение о несчастном случае в краевое ведомство поступило от работодателя АО «Федеральный научно-производственный центр “ПО Старт” им. Проценко». Предприятие сообщило, что его водитель 1989 года рождения, следуя на автомобиле «КамАЗ», попал в ДТП. Он получил множественные травмы тяжелой степени. В больнице мужчине ампутировали ногу.
«Комиссия по расследованию несчастного случая проводит осмотр места происшествия, опрашивает очевидцев и должностных лиц работодателя, проводит правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника», — сообщил заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.
При установлении нарушений требований трудового законодательства ведомство примет меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая трудовая инспекция направит в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Вторым участником ДТП стал водитель автомобиля «Ситрак», он погиб на месте аварии. Трудовая инспекция устанавливает факт исполнения им трудовой функции в момент дорожного происшествия, а также его трудовые отношения с ООО «Виктория-В» из Пскова — организацией-собственником грузовика.
В Пермском крае произошло массовое ДТП с погибшим водителем грузовика. В смертельном ДТП на территории Горнозаводского округа столкнулись три грузовика.