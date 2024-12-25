В Пермском крае водителю грузовика ампутировали ногу после ДТП

Извещение о несчастном случае в краевое ведомство поступило от работодателя АО «Федеральный научно-производственный центр “ПО Старт” им. Проценко». Предприятие сообщило, что его водитель 1989 года рождения, следуя на автомобиле «КамАЗ», попал в ДТП. Он получил множественные травмы тяжелой степени. В больнице мужчине ампутировали ногу.