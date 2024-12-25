Трое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под Выборгом

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в лобовом ДТП под Выборгом. Все произошло на первом километре трассы «Каменогорск — Лесогорск». Там каршериговый Haval Jolion, которым управлял 56-летний петербуржец, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ 2104, за рулем которого был 27-летний житель Выборга. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».