Трое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под Выборгом

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в лобовом ДТП под Выборгом. Все произошло на первом километре трассы «Каменогорск — Лесогорск». Там каршериговый Haval Jolion, которым управлял 56-летний петербуржец, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ 2104, за рулем которого был 27-летний житель Выборга. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— В результате ДТП пострадали двое пассажиров иномарки, 38 и 11 лет. Оба находятся в тяжелом состоянии. В отечественной легковушке травмы получили водитель и 26-летний пассажир, — уточнил источник.
По данным агентства, водителя «Лады» в этом году дважды привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения: за нарушение сроков регистрации транспортного средства и вождение без страхового полиса.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком на трассе в Ленобласти.