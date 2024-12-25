Взрыв произошел в торговом центре во Владикавказе

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв и последовавший за ним пожар, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Один человек погиб, уточнил собеседник агентства. Пострадали девять человек. Отмечается, что посетителей в момент взрыва не было. Травмы получили сотрудники ТЦ и прохожие.
Площадь пожара в ТЦ составляет 800 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания мог быть взрыв бытового газа.
Оперативные службы ищут людей, которые могли остаться в здании, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он уточнил, что погибла женщина, находившаяся внутри ТЦ. Состояние еще одного пострадавшего уточняется.
Меняйло также опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе и призвал не распространять фейки.