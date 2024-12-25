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Взрыв произошел в торговом центре во Владикавказе

Один человек погиб.

Источник: РИА "Новости"

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв и последовавший за ним пожар, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Один человек погиб, уточнил собеседник агентства. Пострадали девять человек. Отмечается, что посетителей в момент взрыва не было. Травмы получили сотрудники ТЦ и прохожие.

Площадь пожара в ТЦ составляет 800 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания мог быть взрыв бытового газа.

Оперативные службы ищут людей, которые могли остаться в здании, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он уточнил, что погибла женщина, находившаяся внутри ТЦ. Состояние еще одного пострадавшего уточняется.

Меняйло также опроверг сообщения о взрыве в районе телевышки во Владикавказе и призвал не распространять фейки.

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