Пенсионерка из Петербурга после общения с мошенниками лишилась 5,6 млн рублей

Сбитая с толку пенсионерка 19 ноября сняла в банке 3,1 млн рублей, потом, 22 ноября, сняла еще чуть больше 2 млн рублей и передала их молодым курьерам. В тот же день она обналичила еще 500 тысяч рублей в банкомате и передала деньги в парадной своего дома пожилой женщине.