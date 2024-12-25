Пенсионерка из Петербурга после общения с мошенниками лишилась 5,6 млн рублей

80-летняя жительница Петербурга лишилась более 5,6 млн рублей после общения с мошенниками. История ее обмана началась 10 ноября. Тогда ей позвонили на домашний телефон и стали убеждать, что она якобы спонсирует Украину. А чтобы остановить эти действия, аферисты предложили бабушке обналичить все свои счета и передать деньги курьеру. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Звонившие представлялись сотрудниками Ростелекома, военной прокуратуры и «банковского надзора». Деньги передать курьеру аферисты убедили под предлогом «дальнейшей передачи их в федеральное казначейство», — уточнил источник.
Сбитая с толку пенсионерка 19 ноября сняла в банке 3,1 млн рублей, потом, 22 ноября, сняла еще чуть больше 2 млн рублей и передала их молодым курьерам. В тот же день она обналичила еще 500 тысяч рублей в банкомате и передала деньги в парадной своего дома пожилой женщине.
Когда бабушка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.