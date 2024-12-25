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Пенсионерка из Петербурга после общения с мошенниками лишилась 5,6 млн рублей

Аферисты убедили 80-летнюю женщину, что она спонсирует Украину.

Источник: Комсомольская правда

80-летняя жительница Петербурга лишилась более 5,6 млн рублей после общения с мошенниками. История ее обмана началась 10 ноября. Тогда ей позвонили на домашний телефон и стали убеждать, что она якобы спонсирует Украину. А чтобы остановить эти действия, аферисты предложили бабушке обналичить все свои счета и передать деньги курьеру. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Звонившие представлялись сотрудниками Ростелекома, военной прокуратуры и «банковского надзора». Деньги передать курьеру аферисты убедили под предлогом «дальнейшей передачи их в федеральное казначейство», — уточнил источник.

Сбитая с толку пенсионерка 19 ноября сняла в банке 3,1 млн рублей, потом, 22 ноября, сняла еще чуть больше 2 млн рублей и передала их молодым курьерам. В тот же день она обналичила еще 500 тысяч рублей в банкомате и передала деньги в парадной своего дома пожилой женщине.

Когда бабушка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.