ФСБ провела обыски на трех заводах из-за хищения 811 млн рублей

Обыски прошли на трех подшипниковых заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» в военных представительствах и обслуживающей организации. Кроме того, силовики обыскали места проживания глав предприятий и семей собственников.
Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве должностных лиц ООО «10 ГПЗ». Их обвиняют в хищении средств при выполнении гособоронзаказа.
«Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей», — цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ донского региона.
5 сентября текущего года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области. За эти деньги силовик должен был прекратить проверки по ООО «10 ГПЗ». Завод поставлял оборудование для нужд бойцов СВО.