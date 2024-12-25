ФСБ провела обыски на трех заводах из-за хищения 811 млн рублей

5 сентября текущего года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области. За эти деньги силовик должен был прекратить проверки по ООО «10 ГПЗ». Завод поставлял оборудование для нужд бойцов СВО.