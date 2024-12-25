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ФСБ провела обыски на трех заводах из-за хищения 811 млн рублей

Сотрудники ФСБ провели обыски у глав трех заводов по делу о хищении при выполнении оборонзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

Обыски прошли на трех подшипниковых заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» в военных представительствах и обслуживающей организации. Кроме того, силовики обыскали места проживания глав предприятий и семей собственников.

Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве должностных лиц ООО «10 ГПЗ». Их обвиняют в хищении средств при выполнении гособоронзаказа.

«Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей», — цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ донского региона.

5 сентября текущего года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области. За эти деньги силовик должен был прекратить проверки по ООО «10 ГПЗ». Завод поставлял оборудование для нужд бойцов СВО.

ФСБ