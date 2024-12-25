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Пешехода насмерть сбили на трассе М‑7 в Нижегородской области

Мужчина резко вышел на проезжую часть дороги.

Пешеход погиб в ДТП на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

Авария произошла около 10 вечера 24 декабря на 401 км автодороги Москва — Уфа. 40-летний водитель на машине «Валдай» наехал на пешехода, который резко вышел на проезжую часть дороги.

Пострадавший 45−50 лет на вид скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородца сбили на трассе М‑12 в Чувашии, пока он менял колесо автомобиля.