Пешехода насмерть сбили на трассе М‑7 в Нижегородской области

Пешеход погиб в ДТП на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.
Авария произошла около 10 вечера 24 декабря на 401 км автодороги Москва — Уфа. 40-летний водитель на машине «Валдай» наехал на пешехода, который резко вышел на проезжую часть дороги.
Пострадавший 45−50 лет на вид скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородца сбили на трассе М‑12 в Чувашии, пока он менял колесо автомобиля.