В Волгоградской области рабочий погиб после удара током на подстанции

Установлено, что причинами нечастного случая послужили неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля за их ходом и соблюдением дисциплины. При этом работник, который проводил ремонт на трансформаторной подстанции, нарушил правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.