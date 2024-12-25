В Волгоградской области рабочий погиб после удара током на подстанции

Установлено, что причинами нечастного случая послужили неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля за их ходом и соблюдением дисциплины. При этом работник, который проводил ремонт на трансформаторной подстанции, нарушил правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Помимо этого, сотрудник занимался ремонтными работами без применения электрозащитных средств, которыми был обеспечен, из-за чего и получил поражение электрическим током, несовместимое с жизнью. А оперативный персонал допустил ошибки, способствующие несчастному случаю.
Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции, комиссия по расследованию признала несчастный случай связанным с производством, определены мероприятия по устранению причин, из-за которых погиб рабочий, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные происшествия.