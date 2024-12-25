Госжилнадзор Башкирии возглавила Александра Авдеева

Стало известно, кто возглавил Госжилнадзор Башкирии после увольнения Артура Давлетшина, которого обвиняют в получении крупной взятки. Он был освобожден от должности 23 декабря.
Как рассказали в пресс-службе главы республики, Радий Хабиров подписал указ о назначении Александры Авдеевой и.о. председателя ведомства. Ранее она занимала должность первого зампреда Госкомитета.
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