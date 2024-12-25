Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Волжского убил девушку в Санкт-Петербурге 29 ударами

По данным телеграм-каналов, житель Волжского Мусиенко в 2022 году из мест лишения свободы отправился воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». В открытом доступе приговор, по которому был осужден волжанин, отсутствует. Жертвой убийцы стала 32-летняя женщина, с которой Мусиенко, вернувшись из зоны СВО, познакомился в Волжском. Она уехала в Санкт-Петербург в поисках работы, за ней следом подался и ее будущий душегуб.