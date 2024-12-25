Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Волжского убил девушку в Санкт-Петербурге 29 ударами

Напомним, как сообщало V102.RU, 21 декабря Мусиенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со своей знакомой, нанес в общей сложности ей 29 ударов. На теле девушки были обнаружены 16 ножевых ранений в области шеи и головы. От ужасных травм несчастная умерла. Преступление было совершено в одном из хостелов.
Как говорится в пресс-релизе, Игорь Мусиенко в апреле 2017 года был осужден Волжским городским судом Волгоградской области к 7 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Однако, подчеркивается в сообщении, он был освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и снятием судимости на основании указа Президента РФ «О помиловании» от 13.09.2022.
По данным телеграм-каналов, житель Волжского Мусиенко в 2022 году из мест лишения свободы отправился воевать на Украину в составе ЧВК «Вагнер». В открытом доступе приговор, по которому был осужден волжанин, отсутствует. Жертвой убийцы стала 32-летняя женщина, с которой Мусиенко, вернувшись из зоны СВО, познакомился в Волжском. Она уехала в Санкт-Петербург в поисках работы, за ней следом подался и ее будущий душегуб.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, после совершения убийства волжанин скрылся, однако вскоре его задержали. Следователи возбудили уголовное дело.