В авиакатастрофе в Актау есть выжившие — МЧС Казахстана

«В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие».