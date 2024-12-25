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В авиакатастрофе в Актау есть выжившие — МЧС Казахстана

АСТАНА, 25 дек — Sputnik. В авиакатастрофе в Актау есть выжившие, сообщает МЧС Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

«В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие».

сообщили в ведомстве.

Минтранспорта также прокомментировал крушение самолета.

«Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением “Баку-Грозный”. Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines».

отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование.

МЧС