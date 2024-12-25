Пожилой водитель сбил трёх школьников на тротуаре в Находке

Отметим, что Примгидрометцентр предупреждал, что утром 25 декабря в Находке возможен слабый снег. Затем осадки усилились, на дороги вышла спецтехника для обработки дорог песко-соляной смесью. В первую очередь были обработаны участки на улицах Астафьева, Дальняя, Пирогова, Нахимовская, спуски и подъёмы на Северном проспекте, в посёлке Приисковый и в Северном микрорайоне. Обработка дорог проводится исходя из данных мониторинга, который ведут коммунальщики, а также по обращениям ГАИ и самих жителей города.