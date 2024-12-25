Пожилой водитель сбил трёх школьников на тротуаре в Находке

Авария произошла днем 25 декабря на подъёме к остановке «Горбольница», в районе дома № 2 на улице Пирогова, в то время шёл снег. Водитель за рулём микрогрузовика Nissan Vanette не справился с управлением и вылетел на тротуар, где опрокинулся и застрял в водоотводной канаве.
Пострадали и трое детей, находившихся на тротуаре, и сам водитель. Как уточняет полиция, все четверо госпитализированы.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пострадавшими детьми, а также оценит, в нормативном ли состоянии содержался участок дороги, где произошла авария. Водитель имеет опыт управления транспортными средствами с 1985 года. Состояние опьянения у 73-летнего автомобилиста не выявлено.
Отметим, что Примгидрометцентр предупреждал, что утром 25 декабря в Находке возможен слабый снег. Затем осадки усилились, на дороги вышла спецтехника для обработки дорог песко-соляной смесью. В первую очередь были обработаны участки на улицах Астафьева, Дальняя, Пирогова, Нахимовская, спуски и подъёмы на Северном проспекте, в посёлке Приисковый и в Северном микрорайоне. Обработка дорог проводится исходя из данных мониторинга, который ведут коммунальщики, а также по обращениям ГАИ и самих жителей города.