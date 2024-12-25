На подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону прошли обыски

На подшипниковом заводе ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону состоялись обыски. Такие же проверки силовики провели еще на двух подобных предприятиях в других регионах страны. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.