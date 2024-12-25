На подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону прошли обыски

На подшипниковом заводе ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону состоялись обыски. Такие же проверки силовики провели еще на двух подобных предприятиях в других регионах страны. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— ГВСУ СК России совместно с УФСБ проведены масштабные обыски на заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь», а также в военных представительствах, обслуживающей организации и по местам проживания руководства предприятий, — уточнили в ведомстве.
Предварительно, обыски на ростовском производстве связаны с подозрениями в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей.
Известно, что в сентября 2024 года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки представителю донского УФСБ за прекращение проверки по ООО «10 ГПЗ».