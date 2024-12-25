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Челябинский облсуд оставил убийцу таксистки в Коркино в СИЗО

Челябинский облсуд оставил представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки, под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что сегодня, 25 декабря, обвиняемый пытался оспорить срок в СИЗО, однако жалоба осталась без удовлетворения. Молодой человек останется под стражей до 23 марта 2025 года.

Напомним, убийство таксистки произошло в октябре. Это привело к народным волнениям: люди стали громить цыганский район. В город были стянуты силовики.

Подозреваемым стал 17-летний глухонемой подросток. По предварительным данным, между ним и таксисткой произошел конфликт, в результате чего женщине были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась.