Челябинский облсуд оставил убийцу таксистки в Коркино в СИЗО

Сообщается, что сегодня, 25 декабря, обвиняемый пытался оспорить срок в СИЗО, однако жалоба осталась без удовлетворения. Молодой человек останется под стражей до 23 марта 2025 года.
Напомним, убийство таксистки произошло в октябре. Это привело к народным волнениям: люди стали громить цыганский район. В город были стянуты силовики.
Подозреваемым стал 17-летний глухонемой подросток. По предварительным данным, между ним и таксисткой произошел конфликт, в результате чего женщине были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась.