База на Автономной улице загорелась в Хабаровске

Пламя локализовали в 10:29 на 200 квадратных метрах. Из постройки вынесли кислородный баллон. Открытое горение ликвидировали спустя час, а полностью пожар потушили в 13:06. На месте работали 25 бойцов МЧС России и шесть единиц техники.