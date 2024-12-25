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База на Автономной улице загорелась в Хабаровске

Пожар тушили несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пожарные потушили возгорание на территории базы по Автономной улице. Вызов поступил около девяти часов утра 25 декабря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Когда на место приехал первый расчет, бытовое помещение было полностью охвачено огнем. Пламя стало перекидываться на хранящиеся рядом пиломатериалы. Началось тушение.

Пламя локализовали в 10:29 на 200 квадратных метрах. Из постройки вынесли кислородный баллон. Открытое горение ликвидировали спустя час, а полностью пожар потушили в 13:06. На месте работали 25 бойцов МЧС России и шесть единиц техники.

«Тушение пожара осложнялось удаленностью от водоисточников, пожарных гидрантов. Они находились в 2 километрах. Был своевременно организован подвоз воды», — отметил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Роман Воротынцев.

Сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России проводится проверка.

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