В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить «Азелит»

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит», к 5 годам колонии, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в июле женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство «Азелит» и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал «скорую». Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали.
«Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
До конца августа ребенок находился в стационаре, сейчас он продолжает плановое лечение. Женщина не признала вину, ссылаясь на то, что «не желала смерти сыну», добавили в главке. Ее судили по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).