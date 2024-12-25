В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить «Азелит»

Ранее прокуратура региона сообщала, что в июле женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство «Азелит» и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал «скорую». Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали.