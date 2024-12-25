Возбуждено дело после смерти женщины с ребёнком на пожаре в селе Хабкрая

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка и женщины в результате пожара. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, в ночь на 25 декабря 2024 года произошло возгорание в частном деревянном доме в поселке Дормидонтовка Вяземского района. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 38-летней женщины и 5-летней девочки.
Следственными органами при участии сотрудников МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.
Сейчас правоохранители ведут допрос свидетелей. Назначены экспертизы, проводятся следственные и другие процессуальные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».