Вандалы разбили новую утеплённую остановку в центре Хабаровска

Остановку накануне разместили на пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого. В этом году здесь были снесены прилавки, на которых обычно разворачивалась стихийная торговля. По информации комитета по управлению Центральным районом, с местным предпринимателем была достигнута договоренность, по которой он за свой счёт оборудовал теплый павильон для пассажиров трамваев.