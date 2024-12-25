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Вандалы разбили новую утеплённую остановку в центре Хабаровска

Её установили на месте снесённых стихийных прилавков.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске вандалы разбили стекло на новой утепленной остановке «Центральный рынок». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Остановку накануне разместили на пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого. В этом году здесь были снесены прилавки, на которых обычно разворачивалась стихийная торговля. По информации комитета по управлению Центральным районом, с местным предпринимателем была достигнута договоренность, по которой он за свой счёт оборудовал теплый павильон для пассажиров трамваев.

Павильон оснащён тепловой завесой и скамейками, а рядом располагается открытое место посадки с пластиковыми стенками и лавочками.

«Только вот недобросовестные горожане уже успели разбить стекло теплого павильона», — сообщает мэрия со ссылкой на «Хабаровские вести».

После инцидента будут проведены необходимые ремонтные работы. В дальнейшем бизнесмен планирует поддерживать остановку в хорошем состоянии.