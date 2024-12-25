72 человека были на борту самолета, рухнувшего в Актау

«Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в компании».
Также Sputnik Азербайджан сообщает, что самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, подал сигнал «SOS» над Каспийским морем. Затем он направился в Казахстан, где потерпел крушение на территории аэропорта Актау. По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, пишут СМИ.