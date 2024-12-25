В Казахстане разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, есть выжившие

Всего на борту самолета находились 62 человека и пять членов экипажа. Предварительно известно, что с места крушения самолета в Актау 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минздрав области.