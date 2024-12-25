В Казахстане разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, есть выжившие

В настоящее время спасательные службы работают на месте крушения авиалайнера.
«Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана», — сообщили в МЧС.
По прибытии на место крушения спасатели обнаружили пожар, в настоящее время продолжается тушение огня.
Данные о пострадавших
Всего на борту самолета находились 62 человека и пять членов экипажа. Предварительно известно, что с места крушения самолета в Актау 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минздрав области.
Что произошло
Самолет AZAL, летевший маршрутом из Баку в Грозный, подал сигнал «SOS» над Каспийским морем. Затем он направился в Казахстан, где потерпел крушение на территории аэропорта Актау.
Sputnik Азербайджан, ссылаясь на авиакомпанию Azerbaijan Airlines, сообщает, что причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.