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В Казахстане разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, есть выжившие

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в аэропорту города Актау на западе Казахстана, об авиакатастрофе сообщили в МЧС Казахстана.

Источник: Sputnik.by

В настоящее время спасательные службы работают на месте крушения авиалайнера.

«Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана», — сообщили в МЧС.

По прибытии на место крушения спасатели обнаружили пожар, в настоящее время продолжается тушение огня.

Данные о пострадавших

Всего на борту самолета находились 62 человека и пять членов экипажа. Предварительно известно, что с места крушения самолета в Актау 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на Минздрав области.

Что произошло

Самолет AZAL, летевший маршрутом из Баку в Грозный, подал сигнал «SOS» над Каспийским морем. Затем он направился в Казахстан, где потерпел крушение на территории аэропорта Актау.

Sputnik Азербайджан, ссылаясь на авиакомпанию Azerbaijan Airlines, сообщает, что причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.