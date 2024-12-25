Следователи выехали в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился взрыв, в результате которого погибла одна женщина. По предварительным данным оперативных служб, это был взрыв газовоздушной смеси. Источники ТАСС уточнили, что в кафе на фуд-корте взорвался газовый баллон.