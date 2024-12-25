В Уфе продолжают фиксировать естественную убыль населения

В Уфе естественная убыль населения больше, чем рождаемость. Это следует из доклада о прогнозах социально-экономического развития столицы Башкирии на 2025 год.
Согласно документу, в первые полгода 2024 года в Уфе умерло 5 966 человек, а на свет появилось 4 739 детей. Таким образом, убыль составила 1 227 человек, рассказали в администрации. Всего к концу 2024 году население Уфы составит 1 188 216 человек.
За первые шесть месяцев в столицу приехали жить 16 595 человек, покинули Уфу — 14 503.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.