В Уфе продолжают фиксировать естественную убыль населения

Согласно документу, в первые полгода 2024 года в Уфе умерло 5 966 человек, а на свет появилось 4 739 детей. Таким образом, убыль составила 1 227 человек, рассказали в администрации. Всего к концу 2024 году население Уфы составит 1 188 216 человек.