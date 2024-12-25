Авиакомпания назвала вероятную причину крушения летевшего в Чечню лайнера

Лайнер упал у аэропорта казахстанского города Актау, перед этим он ушел на запасной аэродром. Как уточнили «РИА Новости» в пресс-служба аэропорта Грозного, самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в столице Чечни.