На Кубани появится лечебница для спасенных от мазута птиц

В поселке Прогресс Темрюкского района откроется новый пункт спасения птиц. Ранее волонтеры и ветеринары принимали крылатых пациентов в палатке, зато теперь они переедут в отдельное здание. Консультации будут проводить специалисты основного штаба помощи птицам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.