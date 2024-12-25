На Кубани появится лечебница для спасенных от мазута птиц

В поселке Прогресс Темрюкского района откроется новый пункт спасения птиц. Ранее волонтеры и ветеринары принимали крылатых пациентов в палатке, зато теперь они переедут в отдельное здание. Консультации будут проводить специалисты основного штаба помощи птицам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В Темрюкском районе фактически заработает филиал анапского пункта спасения, в котором уже успешно прошли реабилитацию более тысячи птиц.
Волонтеры используют крахмал и специальные моющие средства для очистки пернатых, применяют необходимые препараты, а после стабилизации состояния отправляют их в реабилитационные центры и зоопарки.
Сафари-парк уже принял около 250 птиц из Анапы и Темрюкского района. Среди постращавших: лысухи, большие пеганки и чомги, у некоторых из них наблюдаются химические ожоги кожи.
Для спасенных пернатых выделили 15 вольеров с бассейнами в карантинной зоне. Здесь они будут восстанавливаться перед возвращением в дикую природу.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом. Погиб один член экипажа, остальных эвакуировали. Разлив топлива загрязнил более 40 км берега. В нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС.