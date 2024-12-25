Что известно о крушении пассажирского самолета в Казахстане

По предварительным данным, есть выжившие.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау, на месте происшествия возник пожар.
Борт следовал из Баку в Грозный.
По информации аэропорта Чечни, из-за тумана рейс перенаправили в Махачкалу.
По данным Минтранса Казахстана, самолет принадлежит Azerbaijan Airlines.
Пострадавшие
По предварительным данным, при крушении пассажирского самолета в Казахстане выжили шесть человек, сообщили в Минздраве республики.
Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о пострадавших россиянах. По данным АТОР, на борту не было организованных туристов.
С места происшествия эвакуировали 12 человек, сообщило агентство Казинформ.
Последствия
Для тушения пожара на месте происшествия задействовали 52 пожарных и 11 единиц техники.
Пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения, сообщили в МЧС республики.
Создан оперативный штаб.