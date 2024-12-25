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Что известно о крушении пассажирского самолета в Казахстане

Пассажирский самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау, на месте ЧП возник пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

Источник: Reuters

По предварительным данным, есть выжившие.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау, на месте происшествия возник пожар.

Борт следовал из Баку в Грозный.

По информации аэропорта Чечни, из-за тумана рейс перенаправили в Махачкалу.

По данным Минтранса Казахстана, самолет принадлежит Azerbaijan Airlines.

Пострадавшие

По предварительным данным, при крушении пассажирского самолета в Казахстане выжили шесть человек, сообщили в Минздраве республики.

Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о пострадавших россиянах. По данным АТОР, на борту не было организованных туристов.

С места происшествия эвакуировали 12 человек, сообщило агентство Казинформ.

Последствия

Для тушения пожара на месте происшествия задействовали 52 пожарных и 11 единиц техники.

Пожарные ликвидировали возгорание на месте крушения, сообщили в МЧС республики.

Создан оперативный штаб.