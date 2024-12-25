Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное

Соболезнования принес также глава Дагестана Сергей Меликов. «Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких и дорогих людей в этой катастрофе. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе», — написал он в телеграм-канале. Он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и заявил, что «Дагестан готов оказать любую необходимую помощь братским регионам и их жителям».